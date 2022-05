Gli azionisti sono contenti che Elon Musk e Jeff Bezos postino sui social le prime scemenze che gli passano in testa? (Di venerdì 20 maggio 2022) Ricchi e populisti All'improvviso i due miliardari sono molto presi dal diffondere teorie populiste di destra e sembrano fare a gara a chi si rende più ridicolo su Twitter, anche quando il prezzo sono i loro stessi profitti Leggi su it.mashable (Di venerdì 20 maggio 2022) Ricchi e populisti All'improvviso i due miliardarimolto presi dal diffondere teorie populiste di destra e sembrano fare a gara a chi si rende più ridicolo su Twitter, anche quando il prezzoi loro stessi profitti

