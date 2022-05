Giustizia per Tutti, Seconda Puntata: Roberto Vicino alla Verità Su Beatrice! (Di venerdì 20 maggio 2022) Giustizia per Tutti, Seconda Puntata: dopo aver scoperto l’identità dell’uomo che era con Beatrice la notte dell’omicidio, Roberto crede di aver finalmente raggiunto un punto di svolta nelle indagini… Giustizia per Tutti arriva al suo secondo e penultimo appuntamento. Le indagini di Roberto su quanto accaduto a sua moglie proseguono ed emerge qualche nuovo dettaglio sull’omicidio di Beatrice. Mentre deve indagare su altri casi, Roberto pensa di aver trovato una pista molto utile, in grado di condurlo dritto alla Verità su quello che è successo a sua moglie. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro. Giustizia per Tutti: dove ... Leggi su uominiedonnenews (Di venerdì 20 maggio 2022)per: dopo aver scoperto l’identità dell’uomo che era con Beatrice la notte dell’omicidio,crede di aver finalmente raggiunto un punto di svolta nelle indagini…perarriva al suo secondo e penultimo appuntamento. Le indagini disu quanto accaduto a sua moglie proseguono ed emerge qualche nuovo dettaglio sull’omicidio di Beatrice. Mentre deve indagare su altri casi,pensa di aver trovato una pista molto utile, in grado di condurlo drittosu quello che è successo a sua moglie. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro.per: dove ...

