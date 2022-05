Giugliano, altro presunto caso di tentato rapimento: “Il maniaco ha preso di mira la prof” (Di venerdì 20 maggio 2022) Solo poche settimane fa abbiamo riportato il racconto della madre di una ragazzina molestata da un uomo che l’aveva avvicinata tra Giugliano e Villaricca. Ora arriva una nuova segnalazione. Questa volta una professoressa sarebbe stata invece avvicinata da un manico nella zona situata nei pressi dell’ospedale San Giuliano. Subito è partito il tam tam sui L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 20 maggio 2022) Solo poche settimane fa abbiamo riportato il racconto della madre di una ragazzina molestata da un uomo che l’aveva avvicinata trae Villaricca. Ora arriva una nuova segnalazione. Questa volta unaessoressa sarebbe stata invece avvicinata da un manico nella zona situata nei pressi dell’ospedale San Giuliano. Subito è partito il tam tam sui L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

