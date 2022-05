Giro d'Italia. Démare e la fuga dalla disperazione (Di venerdì 20 maggio 2022) Far di conto, assieme a leggere e a scrivere, nei primi anni dell’Ottocento, era alla base del primo tentativo di allargamento della conoscenza scolastica. La scuola primaria a questo doveva servire, a gettare le basi dell’acculturazione minima della popolazione. L’allontanamento dalla società rurale lo imponeva, assieme ad altre decine di concause. Nel ciclismo far di conto è più o meno la stessa cosa del leggere, almeno nel senso di leggere la tappa, le dinamiche di gara. Per la scrittura, quella dell’ordine d’arrivo, servono soprattutto le gambe, anche se per scrivere davvero il proprio nome nell’ordine d’arrivo servono anche le prime due abilità. Altrimenti si finisce indietro. La tredicesima tappa del Giro d’Italia, la Sanremo-Cuneo, è stato un abbecedario di questa del tutto superflua premessa. E pure qualcosa di più, uno ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 20 maggio 2022) Far di conto, assieme a leggere e a scrivere, nei primi anni dell’Ottocento, era alla base del primo tentativo di allargamento della conoscenza scolastica. La scuola primaria a questo doveva servire, a gettare le basi dell’acculturazione minima della popolazione. L’allontanamentosocietà rurale lo imponeva, assieme ad altre decine di concause. Nel ciclismo far di conto è più o meno la stessa cosa del leggere, almeno nel senso di leggere la tappa, le dinamiche di gara. Per la scrittura, quella dell’ordine d’arrivo, servono soprattutto le gambe, anche se per scrivere davvero il proprio nome nell’ordine d’arrivo servono anche le prime due abilità. Altrimenti si finisce indietro. La tredicesima tappa deld’, la Sanremo-Cuneo, è stato un abbecedario di questa del tutto superflua premessa. E pure qualcosa di più, uno ...

