Giro d’Italia: a Cuneo nuovo sprin vincente di Demare, Lopez sempre in rosa (Di venerdì 20 maggio 2022) Terzo trionfo per lo sprinter francese. Ritirato Berdet, quarto in classifica L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 20 maggio 2022) Terzo trionfo per loter francese. Ritirato Berdet, quarto in classifica L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

fattoquotidiano : Genova, striscione di Autostrade all’arrivo del Giro d’Italia. I parenti delle vittime del ponte Morandi: “Allibiti… - giroditalia : Buonanotte dal #Giro d’Italia 2022 ?? Powered by @ENIT_italia - giroditalia : ???? @GrmayeBiniam is the first Eritrean athlete to win a stage at the Giro d’Italia. ???? @GrmayeBiniam è il primo at… - Toen17411153 : Finalmente il Giro d'Italia di nuovo a Sanremo ' a lea na vergogna nu foghelu passoa'' - SportRepubblica : Giro d'Italia, Demare impone la sua legge: terzo sprint vincente. Lopez resta in rosa,si ritira Bardet -