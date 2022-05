Giro d’Italia 2022, risultati e ordine di arrivo tredicesima tappa: trionfa Demare in volata, beffato Bauhaus (Di venerdì 20 maggio 2022) risultati e ordine di arrivo della tredicesima tappa del Giro d’Italia 2022, la Sanremo-Cuneo di 150 chilometri. Arnaud Demare cala il tris e si prende anche Cuneo, trionfando in volata. Finale clamoroso con il gruppo che riprende i quattro fuggitivi (tra cui Mirco Maestri) solamente a 700 metri dal traguardo. Inizia dunque una volata spettacolare che vede prevalere il transalpino, bravo a precedere Phil Bauhaus (ad un passo da una grande rimonta) e Mark Cavendish. Quarto Fernando Gaviria davanti agli italiani Alberto Dainese e Simone Consonni. Sospiro di sollievo per il gruppo, che ha seriamente rischiato di non riuscire a recuperare sui battistrada e di gettare ... Leggi su sportface (Di venerdì 20 maggio 2022)didelladel, la Sanremo-Cuneo di 150 chilometri. Arnaudcala il tris e si prende anche Cuneo,ndo in. Finale clamoroso con il gruppo che riprende i quattro fuggitivi (tra cui Mirco Maestri) solamente a 700 metri dal traguardo. Inizia dunque unaspettacolare che vede prevalere il transalpino, bravo a precedere Phil(ad un passo da una grande rimonta) e Mark Cavendish. Quarto Fernando Gaviria davanti agli italiani Alberto Dainese e Simone Consonni. Sospiro di sollievo per il gruppo, che ha seriamente rischiato di non riuscire a recuperare sui battistrada e di gettare ...

