Giornata mondiale api, Centinaio (Mipaaf): “Comunicare loro ruolo irrinunciabile alle nuove generazioni” (Di venerdì 20 maggio 2022) ROMA – “Le api sono fondamentali: per l’agricoltura, per il pianeta, per la vita di ciascuno di noi. Sono sentinelle della salute dell’ambiente. Dal loro servizio d’impollinazione dipendono gran parte delle produzioni agricole e la difesa della nostra biodiversità”. Lo ricorda il sottosegretario alle Politiche agricole alimentari e forestali, Gian Marco Centinaio, in occasione della quinta Giornata mondiale delle api. “Purtroppo anche loro subiscono le conseguenze del cambiamento climatico. Ecco perché – afferma il sottosegretario – lo scorso anno abbiamo lavorato affinché, per la prima volta, anche la filiera apistica fosse inclusa nel fondo di solidarietà nazionale per le aziende colpite dalle avversità atmosferiche con un contributo di 5 milioni di euro. In un ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 20 maggio 2022) ROMA – “Le api sono fondamentali: per l’agricoltura, per il pianeta, per la vita di ciascuno di noi. Sono sentinelle della salute dell’ambiente. Dalservizio d’impollinazione dipendono gran parte delle produzioni agricole e la difesa della nostra biodiversità”. Lo ricorda il sottosegretarioPolitiche agricole alimentari e forestali, Gian Marco, in occasione della quintadelle api. “Purtroppo anchesubiscono le conseguenze del cambiamento climatico. Ecco perché – afferma il sottosegretario – lo scorso anno abbiamo lavorato affinché, per la prima volta, anche la filiera apistica fosse inclusa nel fondo di solidarietà nazionale per le aziende colpite davversità atmosferiche con un contributo di 5 milioni di euro. In un ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Apicoltori e agricoltori custodi di un patrimonio da 2 miliardi. Oggi è la Giornata mondiale delle api. Fai: per un… - Corriere : Giornata mondiale delle api, non è una festa: pesticidi e clima svuotano gli alveari. Persi milioni di esemplari - Mov5Stelle : Oggi celebriamo la Giornata Mondiale delle Api, fondamentali per ambiente, ecosistema e agricoltura. Continua a l… - VanityFairIt : Nella giornata mondiale delle api vi proponiamo cinque hotel, lodge e relais che hanno alveari nel proprio parco, t… - Lopinionista : Giornata mondiale api, Centinaio (Mipaaf): 'Comunicare loro ruolo irrinunciabile alle nuove generazioni'… -