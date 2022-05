Giornata della Legalità ad Ardea: la commemorazione delle vittime delle mafie in piazza Falcone e Borsellino (Di venerdì 20 maggio 2022) Ardea – Il Comune di Ardea comunica che lunedì 23 maggio 2022, alle ore 10.45, in piazza Falcone e Borsellino (Tor San Lorenzo – Ardea), sarà celebrata la Giornata della Legalità. “In particolare, – spiega il Comune – nel trentesimo anniversario della Strage di Capaci, avvenuta il 23 maggio 1992 e nella quale persero la vita il magistrato antimafia Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e i tre agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro -, verranno commemorate le vittime di tutte le mafie e sarà deposta una corona d’alloro”. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 20 maggio 2022)– Il Comune dicomunica che lunedì 23 maggio 2022, alle ore 10.45, in(Tor San Lorenzo –), sarà celebrata la. “In particolare, – spiega il Comune – nel trentesimo anniversarioStrage di Capaci, avvenuta il 23 maggio 1992 e nella quale persero la vita il magistrato antimafia Giovanni, la moglie Francesca Morvillo e i tre agentiscorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro -, verranno commemorate ledi tutte lee sarà deposta una corona d’alloro”. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di ...

