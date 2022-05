Gianluca Costantino risponde ad un fan riguardo Soleil | le sue parole VIDEO

(Di venerdì 20 maggio 2022)ad un fanl’ex gieffinaSorge: ecco cosa è emerso dalle suenegli ultimi giorni è sbarcato ad Ibiza insieme aSorge, Alessandro Basciano e Sophie Codegoni per partecipare ad un’iniziativa solidale. I quattro ex gieffini hanno preso parte alle Olimpiadi di Ibiza 2022 vive un’inedita avventura dopo aver condiviso la Casa più spiata d’Italia per alcuni mesi., Alessandro e Sophie infatti si sono conosciuti durante la sesta edizione del Grande Fratello Vip. Nel corso del reality show i quattro ex gieffini hanno divertito e movimentato l’edizione più lunga del reality show ammaliando i telespettatori. Dopo il ...

Advertising

glooit : La confessione di Soleil Sorge: “Vi dico la verità su Gianluca Costantino” leggi su Gloo - Gianni_gian13 : Gianluca Costantino che pubblicizza le bandane ?? State of Soleil ??nuovo brand di Soleil...che carino ?? ?? ST… - infoitcultura : Soleil Sorge fuga d'amore con Gianluca Costantino a Ibiza/ 'Ha organizzato tutto lui' - Gianni_gian13 : ?? STATE OF SOLEIL ?? #SoleArmy #StateOfSoleil #SolphieXibiza #Basciagoni #Solphie @Soleil_stasi @GianluNr8… - Fra0_10 : Ecco il video di ieri???? Dai un'occhiata al video di Gianluca Costantino! #TikTok -

Insieme a Sophie Codegoni , ad Alessandro Basciano e asi è rilassata in barca. In riva al mare si è pure liberata del reggiseno, lanciandolo in aria e regalando ai follower ...Soleil Sorge fuga d'amore cona Ibiza/ "Ha organizzato tutto lui" Tuttavia, il lancio della prima collezione del brand della Sorge ha scatenato anche una polemica. Su Twitter, ...Soleil Sorge a Ibiza è sexy come non mai per promuovere State of Soleil, la sua prima collezione di beachwear. Con lei anche Gianluca ...La bellissima influencer Soleil Sorge spiega che cosa c'è fra lei e Gianluca Costantino: il flirt è stato fermamente smentito ...