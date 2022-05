Advertising

leggoit : Ghali: «Il mio Sensazione Ultra dà voce alla nuova Italia che sgomita in cerca di spazio» - sscsab : ottima scelta per concludere il viaggio. ghali hai tutto il mio cuore. stream #sensazioneultra - 80sBVLGARI : Ok questa spacca tantissimo è il mio vibe preferito da parte di Ghali, un po’ tetro - lgazouzaa : ghali ft digital astro il mio cuore scoppia - elee_luvnil : lol raga mio padre è a milano per lavoro e si è fatto una foto con ghali -

Tracce dal respiro internazionale, con un lavoro sui suoni che fa capire che, a questo, tiene davvero. Nato dopo il periodo di stop, ha strofe in arabo, in inglese, francese e italiano. Come in ..."Come si dice in inglese 'I embraced myself', ho accolto me stesso - dice- in questo disco ho avuto la possibilità di affilare lo stile, ilgusto personale sul suono". Da 'Bayna', il pezzo ...«Canta che ti passa, ma non passa mai e io sono ancora qui». Da strofa di canzone, a motto. Ed è ancora qui Ghali, nel suo mondo. Musicale, umano, autobiografico. Nel suo ...Il cantante milanese torna col nuovo album "Sensazione unica" in 4 lingue, fra cui l'arabo, tornando alle sue radici tunisine. «Vorrei proporre un suono nostro, italiano, nello stile dei cantautori» ...