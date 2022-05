Germania: non vediamo necessità proroga sospensione Patto stabilità (Di venerdì 20 maggio 2022) La questione sul se proporre una proroga della clausola sospensione del Patto di stabilità "spetta alla Commissione europea, noi siamo a favore di una decisione basata sui dati e secondo noi i dati ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 20 maggio 2022) La questione sul se proporre unadella clausoladeldi"spetta alla Commissione europea, noi siamo a favore di una decisione basata sui dati e secondo noi i dati ...

Advertising

meb : Il prof. #Orsini ha detto che suo nonno era felice ai tempi del fascismo. Mio nonno era prigioniero in un campo di… - matteosalvinimi : #Salvini: Cessate il fuoco di 48 ore con Italia, Francia, Germania e Santa Sede pronte ad essere garanti dell'avvio… - Paoblog : 7/ Ad esempio oggi finalmente parte l'ultimo bancale per la Germania, dopo un ritardo causato da un errore del forn… - Lorenzomonfreg : #Germania Cancelliere Olaf Scholz avrebbe spiegato linea su #Ucraina dicendo 'non sono il Kaiser Guglielmo'. Frase… - Novizio60 : RT @charlesvas2: La fortuna del battaglione Azov é stato di non aver contro Stalin. Stalin avrebbe sigillato l'unica via di uscita dell'acc… -