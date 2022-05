Germania, l’ex cancelliere Schröder lascia il colosso russo Rosneft per evitare le sanzioni. Intanto studia come riavere i privilegi (Di venerdì 20 maggio 2022) Gerhard Schröder lascia il consiglio d’amministrazione del colosso russo del petrolio Rosneft. Lo annuncia la stessa società russa in un comunicato. Dopo mesi di polemiche in Germania proprio per i suoi incarichi in Russia, oltre che per l’attività da lobbista per Vladimir Putin, l’ex cancelliere tedesco ha deciso di rinunciare alla sua poltrona. L’annuncio arriva all’indomani della decisione del Bundestag di togliere a Schröder l’uso dell’ufficio e altri privilegi che spettano all’ex leader socialdemocratico in quanto ex cancelliere. Ma la ragione del suo passo indietro potrebbe essere un’altra: il Parlamento Europeo con una risoluzione adottata giovedì a Bruxelles a larga maggioranza ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 20 maggio 2022) Gerhardil consiglio d’amministrazione deldel petrolio. Lo annuncia la stessa società russa in un comunicato. Dopo mesi di polemiche inproprio per i suoi incarichi in Russia, oltre che per l’attività da lobbista per Vladimir Putin,tedesco ha deciso di rinunciare alla sua poltrona. L’annuncio arriva all’indomani della decisione del Bundestag di togliere al’uso dell’ufficio e altriche spettano alleader socialdemocratico in quanto ex. Ma la ragione del suo passo indietro potrebbe essere un’altra: il Parlamento Europeo con una risoluzione adottata giovedì a Bruxelles a larga maggioranza ...

