Genova | striscione di Autostrade all’arrivo del Giro d’Italia I parenti delle vittime del ponte Morandi | “Allibiti | non si lavano la coscienza”

(Di venerdì 20 maggio 2022) “Molti cittadini ci stanno scrivendo che sono, e lo siamo anche noi“. Così, in un post su Facebook, il Comitato deidelesprime sconcerto per lopubblicitario dipresente giovedì in via XX Settembre, la principale strada del centro di, in occasione dell’arrivo in città della 12ª tappa del(di cui la concessionaria è uno degli sponsor). “Noi non vogliamo fare polemica e non l’abbiamo mai fatta, ma cari signori, questo si poteva assolutamente evitare o no?”, è la domanda retorica. I familiari43 persone morte nel disastro – avvenuto sotto la gestione di Aspi, che insieme alla controllata Spea ha ...

