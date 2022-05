Gatti entusiasta della convocazione | «Nazionale traguardo straordinario»

(Di venerdì 20 maggio 2022) Il difensore va in: «È un». Le parole di Federico, centrale del Frosinone in prestito dalla Juve Nella giornata di oggi Mancini ha diramato la lista dei convocati per lo stage a Coverciano. Tra questi c’è anche il difensoreJuventus Federicoche, attraverso i canali ufficiali del Frosinone, ha parlato cosìchiamata.– «È un. Ringrazio davvero di cuore il presidente Maurizio Stirpe, la Società, i miei compagni, il mister, lo staff e tutto l’ambiente giallazzurro. Senza di loro non sarebbe stato possibile. Il calcio è uno sport di squadra e questo è il suo bellissimo risultato». L'articolo proviene da Calcio News 24.

