Gas russo in rubli, la Finlandia non si piega: da domani stop alle forniture da Mosca (Di venerdì 20 maggio 2022) Gazprom interromperà le importazioni di gas in Finlandia domani, sabato 21 maggio, alle 7. A darne notizia in una nota è la compagnia energetica nazionale finlandese Gasum. «Ci siamo preparati con cura a questa situazione e saremo in grado di fornire gas a tutti i nostri clienti nei prossimi mesi», ha assicurato il Ceo di Gasum, Mika Wiljanen definendo comunque la decisione «deplorevole». Il gas russo rappresenta solo il 5% del mix energetico finlandese. La società ha dichiarato che continuerà a servire i clienti «da altre fonti attraverso il gasdotto BalticConnector» che collega Finlandia ed Estonia. I motivi La decisione era stata anticipata da indiscrezioni di stampa nei giorni appena precedenti alla richiesta di adesione di Helsinki all’alleanza, salvo poi venir smentita da ... Leggi su open.online (Di venerdì 20 maggio 2022) Gazprom interromperà le importazioni di gas in, sabato 21 maggio,7. A darne notizia in una nota è la compagnia energetica nazionale finlandese Gasum. «Ci siamo preparati con cura a questa situazione e saremo in grado di fornire gas a tutti i nostri clienti nei prossimi mesi», ha assicurato il Ceo di Gasum, Mika Wiljanen definendo comunque la decisione «deplorevole». Il gasrappresenta solo il 5% del mix energetico finlandese. La società ha dichiarato che continuerà a servire i clienti «da altre fonti attraverso il gasdotto BalticConnector» che collegaed Estonia. I motivi La decisione era stata anticipata da indiscrezioni di stampa nei giorni appena precedenti alla richiesta di adesione di Helsinki all’anza, salvo poi venir smentita da ...

