Advertising

LaGazzettaWeb : Furgone contro moto nelle Marche: centauro 34enne muore, operaio foggiano arrestato per omicidio stradale. Tasso al… - ParliamoDiNews : Monte San Biagio, Furgone contro una mandria, morte tre mucche #monte #biagio #furgone #mandria #morte #mucche… - zazoomblog : Il conducente calcola male laltezza e il suo furgone si schianta contro il cavalcavia: ingenti i danni -… - tvprato : Scontro all’incrocio: furgone finisce contro un’abitazione -

Agenzia ANSA

Considerati il risultato dell'alcoltest e i rilievi eseguiti, in base ai quali ilavrebbe invaso completamente la corsia opposta di marcia su una semicurva a destra, il 45enne è stato ......che lo scorso 20 settembre si accanì in maniera violentaun connazionale all'esterno di un locale di Loreto, in località Grotte. APPROFONDIMENTI LO SCHIANTO CHOC In fuga con unrubato, ... Furgone contro moto, operaio arrestato per omicidio stradale - Marche Incidente mortale nella notte con uno scontro frontale tra un furgone e una moto nell'Ascolano: la Procura di Ascoli Piceno ha disposto l'arresto con l'accusa di omicidio stradale aggravato dall'uso d ...ASCOLI PICENO - Ancora una tragedia della strada lungo la Salaria, questa volta la vittima è Federico Pietracci, 33enne di Castel di Lama, che in sella al suo scooter si è scontrato frontalmente ...