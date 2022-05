Fratelli di Crozza | stasera su NOVE l' ultima puntata di stagione

(Di venerdì 20 maggio 2022)alle 21:25 sulultimo appuntamento condi, tra i principali fatti d'attualità e le imitazioni di Mauriziodigiunge al termine:sualle 21:25, dopo il grande successo di ascolti, con picchi di oltre 1,7 milioni telespettatori e dopo essere stato costantemente tra i programmi più visti del venerdì sera, andrà in onda l'di. Mauriziosalirà per l'volta, prima della pausa estiva, sul palco del suo one-man show per raccontare i fatti di stretta attualità politica e sociale attraverso gli immancabili e pungenti monologhi. Dal 27 maggio, sempre alle 21:25, ...

Advertising

Affaritaliani : Fratelli di Crozza, le anticipazioni di questa sera 20 maggio 2022 - Loretta88197243 : Carissimi fratelli di Crozza skno arrabbiatissima con voi per questa ultima puntata stasera..non vi sembra di esage… - roberto72764315 : @welikeduel @La7tv Si, dopo fratelli di Crozza!! - GuidaTVPlus : 20-05-2022 21:25 #Nove Fratelli di Crozza #Show #Intrattenimento #StaseraInTV - bubinoblog : GUIDA TV 20 MAGGIO 2022: UN VENERDÌ TRA THE BAND, FRATELLI DI CROZZA E L'ISOLA -

digiunge al termine: stasera su Nove alle 21:25, dopo il grande successo di ascolti, con picchi di oltre 1,7 milioni telespettatori e dopo essere stato costantemente tra i programmi ...... in onda dalle 21.20 su Canale Propaganda Live , in onda dalle 21.15 su La7 Name that tune - Indovina la canzone (game show), in onda dalle 21.30 su TV8di, in onda dalle 21.25 su ...