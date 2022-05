Francia, una donna al ministero degli Esteri: chi è Catherine Colonna (Di venerdì 20 maggio 2022) Rivoluzione al femminile nel nuovo Governo della Francia. Rieletto, Macron ha nominato prima la nuova premier, Elisabeth Borne, e ora la nuova ministra degli Esteri. Si tratta di Catherine Colonna, ex ambasciatrice in Italia. Dopo la casella di capo del Governo, che una donna non occupava da trent’anni (il precedente fu di Édith Cresson 1991-1992), un’altra donna occuperà una casella centrale. E cioè il Quay d’Orsay (sede del ministero degli Esteri). Si tratta di Catherine Colonna, 66 anni, ex ambasciatrice in Italia dal 2014 al 2017 e attualmente ambasciatrice a Londra. Siederà sulla prestigiosa poltrona al posto di Jean-Yves Le Drian. Catherine ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 20 maggio 2022) Rivoluzione al femminile nel nuovo Governo della. Rieletto, Macron ha nominato prima la nuova premier, Elisabeth Borne, e ora la nuova ministra. Si tratta di, ex ambasciatrice in Italia. Dopo la casella di capo del Governo, che unanon occupava da trent’anni (il precedente fu di Édith Cresson 1991-1992), un’altraoccuperà una casella centrale. E cioè il Quay d’Orsay (sede del). Si tratta di, 66 anni, ex ambasciatrice in Italia dal 2014 al 2017 e attualmente ambasciatrice a Londra. Siederà sulla prestigiosa poltrona al posto di Jean-Yves Le Drian....

