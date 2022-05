Francia, Francesco Trepiccione premiato come miglior giovane nefrologo traslazionale europeo (Di venerdì 20 maggio 2022) Francesco Trepiccione, professore associato presso l’Università della Campania ‘Luigi Vanvitelli’ e responsabile del laboratorio di Nefrologia traslazionale del centro di ricerca scientifica irpino Biogem, è stato insignito dello ‘Stanley- Shaldon Award for Young Investigator’, nell’ambito del congresso parigino della Società Europea di Nefrologia (ERA), in programma fino a domenica 22 maggio. Il premio, intitolato al celebre ricercatore britannico e riservato al miglior giovane europeo dell’anno nel campo della nefrologia traslazionale, è un riconoscimento per la breve, ma intensa carriera scientifica di Trepiccione. Il docente napoletano, protagonista anche come relatore al congresso parigino, può infatti vantare diverse ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 20 maggio 2022), professore associato presso l’Università della Campania ‘Luigi Vanvitelli’ e responsabile del laboratorio di Nefrologiadel centro di ricerca scientifica irpino Biogem, è stato insignito dello ‘Stanley- Shaldon Award for Young Investigator’, nell’ambito del congresso parigino della Società Europea di Nefrologia (ERA), in programma fino a domenica 22 maggio. Il premio, intitolato al celebre ricercatore britannico e riservato aldell’anno nel campo della nefrologia, è un riconoscimento per la breve, ma intensa carriera scientifica di. Il docente napoletano, protagonista ancherelatore al congresso parigino, può infatti vantare diverse ...

