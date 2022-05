Francesca Morvillo | chi era la moglie di Giovanni Falcone morta con lui nell’attentato

(Di venerdì 20 maggio 2022) Il 23 maggio è un giorno dedicato al ricordo.è stato la principale vittima di quel terribile gesto, ma con lui hanno perso la vita anche tre uomini della sua scorta e sua. L’obiettivo della criminalità organizzata 28 anni fa era quello di dare un messaggio forte e limpido: non dovete intralciarci. Oggi, 28 anni dopo, ci si rende conto di quanto il tempo e l’esperienza sappiano parlare più forte della morte. Da quel giorno, le coscienze di cittadini, giovani e milioni di italiani si sono svegliate.è nata a Palermo il 14 dicembre 1945, si laureò, giovanissima a soli 22 anni, in giurisprudenza. Fu il culmine di una brillante carriera accademica che la vide superare tutti gli esami del corso di laurea ...

... la mogliee gli uomini della scorta. " Falcone e Borsellino così lontani, così vicini ": da "la mafia non esiste" alla fine dell'impunità di Cosa Nostra con il Maxiprocesso. Dalla ...... che indigna e angoscia il mondo, all'anniversario della strage di Capaci, il 23 maggio, il trentesimo dalla morte del magistrato Giovanni Falcone, della moglie e collegae degli ...In occasione del trentesimo anniversario delle stragi di Capaci e di via D’Amelio la Commissione Straordinaria del comune di Partinico, d’intesa con gli Istituti scolastici di ogni ordine e grado dell ...Domenica In, Luigi Strangis si racconta dopo l’incredibile vittoria al talent show Nel primo pomeriggio di Domenica 22 maggio, a partire dalle ore ...