FOTO: Edge continua a divertirsi sui social, posta una foto di Paige e via alle speculazioni (Di venerdì 20 maggio 2022) Edge sta vivendo una nuova giovinezza in WWE, oltre a fornire grandi prestazioni sul ring, dopo WrestleMania ha re-inventato il suo personaggio creando la stable Judgment Day e proseguendo la faida con AJ Styles. Dopo gli ingressi di Damian Priest e Rhea Ripley, Edge ha confermato che c’è ancora spazio per altri membri che vogliano unirsi alla causa, le speculazioni sono diverse e ieri il canadese si è divertito sui social ad alimentare i rumor. Ritorno sul ring per Paige? Dopo aver postato una foto senza didascalia di Tommaso Ciampa, Edge ha pubblicato un’altra foto ritraente Paige, la quale purtroppo è assente dal ring dal 2017 per un grave infortunio al collo. ... Leggi su zonawrestling (Di venerdì 20 maggio 2022)sta vivendo una nuova giovinezza in WWE, oltre a fornire grandi prestazioni sul ring, dopo WrestleMania ha re-inventato il suo personaggio creando la stable Judgment Day e proseguendo la faida con AJ Styles. Dopo gli ingressi di Damian Priest e Rhea Ripley,ha confermato che c’è ancora spazio per altri membri che vogliano unirsi alla causa, lesono diverse e ieri il canadese si è divertito suiad alimentare i rumor. Ritorno sul ring per? Dopo averto unasenza didascalia di Tommaso Ciampa,ha pubblicato un’altraritraente, la quale purtroppo è assente dal ring dal 2017 per un grave infortunio al collo. ...

Advertising

Zona_Wrestling : #WWE FOTO: Edge continua a divertirsi sui social, posta una foto di Paige e via alle speculazioni -… - SanremoAncheNoi : RT @metallus_it: FM + Edge Of Forever: Live Report e foto della data di Milano - robyjuve_motley : RT @metallus_it: FM + Edge Of Forever: Live Report e foto della data di Milano - metallus_it : FM + Edge Of Forever: Live Report e foto della data di Milano - Zona_Wrestling : #WWE FOTO: Edge fornisce un indizio sul nuovo membro di spessore del Judgment Day? - -