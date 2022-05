FOTO – Concerto di Blanco a Napoli: un calciatore gli ha regalato la maglia (Di venerdì 20 maggio 2022) Si è tenuto ieri sera il Concerto di Blanco alla Casa della Musica a Napoli. Una delle date del tour del giovane cantante tutto esaurito in ogni tappa di Italia. All’evento di ieri hanno preso parte anche una serie di personaggi famosi, tra cui il calciatore del Napoli Andrea Petagna. A fine serata, l’attaccante azzurro si è recato nel backstage e ha regalato a Blanco una maglietta del Napoli. Sui social del calciatore è stata pubblicata la FOTO del cantante con indosso la maglia azzurra. FOTO: Andrea Petagna e Blanco Il calciatore del Napoli non è nuovo ad amicizie nel campo della musica. Andrea Petagna, infatti è un grande ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 20 maggio 2022) Si è tenuto ieri sera ildialla Casa della Musica a. Una delle date del tour del giovane cantante tutto esaurito in ogni tappa di Italia. All’evento di ieri hanno preso parte anche una serie di personaggi famosi, tra cui ildelAndrea Petagna. A fine serata, l’attaccante azzurro si è recato nel backstage e hauna maglietta del. Sui social delè stata pubblicata ladel cantante con indosso laazzurra.: Andrea Petagna eIldelnon è nuovo ad amicizie nel campo della musica. Andrea Petagna, infatti è un grande ...

