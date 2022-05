Forza Italia, asse campano-lombardo pro Ronzulli e anti-Gelmini. Lo striscione: «Licia, Napoli ti ama» (Di venerdì 20 maggio 2022) È vero che l’amore a Napoli è di casa. Vi si muore addirittura, di amore. Ma da qui a srotolare uno striscione con la scritta «Licia, Napoli ti ama» – come ha fatto l’europarlamentare forzista Fulvio Martusciello durante l’odierna convention alla Mostra d’Oltremare – ce ne corre. Passi pure per Licia Colò, volto familiare per chi ama girare il mondo attraverso la tv, ma della senatrice Licia Ronzulli, vera destinataria del plateale endorsement, i partenopei ignorano persino l’esistenza. Avesse scritto “Forza Italia ti ama“, avrebbe avuto certamente più senso. Specie dopo la guerra interna innescata dalla recente nomina della Ronzulli a commissario politico in Lombardia al posto di un fedelissimo di Maria Stella ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 20 maggio 2022) È vero che l’amore aè di casa. Vi si muore addirittura, di amore. Ma da qui a srotolare unocon la scritta «ti ama» – come ha fatto l’europarlamentare forzista Fulvio Martusciello durante l’odierna convention alla Mostra d’Oltremare – ce ne corre. Passi pure perColò, volto familiare per chi ama girare il mondo attraverso la tv, ma della senatrice, vera destinataria del plateale endorsement, i partenopei ignorano persino l’esistenza. Avesse scritto “ti ama“, avrebbe avuto certamente più senso. Specie dopo la guerra interna innescata dalla recente nomina dellaa commissario politico in Lombardia al posto di un fedelissimo di Maria Stella ...

