Fondo impresa femminile, boom di domande: in 24 ore chiuso lo sportello per i nuovi avvii (Di venerdì 20 maggio 2022) C’è stato un vero e proprio boom di domande per la prima parte del Fondo impresa femminile, la misura da 200 milioni di euro che prevede incentivi, finanziamenti agevolati e contributi a Fondo perduto per le imprese costituite da donne o a maggioranza femminile. In sole 24 ore, infatti, il promo sportello della misura del Fondo impresa femminile – quello dedicato all’avvio di nuove imprese “in rosa”, ossia da costituite o costituite da meno di dodici mesi – è stato letteralmente presa d’assalto: secondo le stime del Ministero dello Sviluppo Economico, nell’unica e sola giornata di apertura dello sportello sono pervenute 4.985 domande, che avrebbero così esaurito la ... Leggi su fmag (Di venerdì 20 maggio 2022) C’è stato un vero e propriodiper la prima parte del, la misura da 200 milioni di euro che prevede incentivi, finanziamenti agevolati e contributi aperduto per le imprese costituite da donne o a maggioranza. In sole 24 ore, infatti, il promodella misura del– quello dedicato all’avvio di nuove imprese “in rosa”, ossia da costituite o costituite da meno di dodici mesi – è stato letteralmente presa d’assalto: secondo le stime del Ministero dello Sviluppo Economico, nell’unica e sola giornata di apertura dellosono pervenute 4.985, che avrebbero così esaurito la ...

Advertising

AzzolinaLucia : Al via il Fondo Impresa Femminile: tante buone notizie per le giovani donne e imprenditrici. Una grande opportunità… - CividiniF : RT @MISE_GOV: ?? 4.985 le domande presentate per Fondo Impresa Femminile 'Risposta positiva, chiederemo nuove risorse. Nostro obiettivo è fa… - ApportunityIt : FONDO IMPRESA FEMMINILE incentivo nazionale promosso dal MISE sostiene la nascita ... - ApportunityIt : Avviso del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 19 maggio 2022 - consumatorirt : RT @MISE_GOV: ?? #imprenditoriafemminile Dalle ore 10 del #19maggio sarà possibile inviare domanda per le nuove imprese o quelle costituite… -