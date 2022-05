Fiumicino, oltre 62mila euro da Città Metropolitana per la rimozione dei relitti dal Tevere (Di venerdì 20 maggio 2022) Fiumicino – “Ringrazio il consigliere delegato all’Ambiente Rocco Ferraro e tutta la Città Metropolitana per lo stanziamento di 62.500 euro al Comune di Fiumicino destinati alla rimozione dei relitti affondati lungo la foce del Tevere“. A dichiararlo in una nota stampa è il Sindaco Esterino Montino. “Quello delle tante imbarcazioni abbandonate che, purtroppo, deturpano il nostro fiume e costituiscono un problema di sicurezza, è un tema su cui abbiamo molto pressato, un questi anni – prosegue il Sindaco -. In collaborazione con la Capitaneria di porto, ne erano stati rimossi alcuni e proprio qualche settimana fa, insieme al vicesindaco della Città Metropolitana, Pierluigi Sanna, avevamo fatto un sopralluogo per ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 20 maggio 2022)– “Ringrazio il consigliere delegato all’Ambiente Rocco Ferraro e tutta laper lo stanziamento di 62.500al Comune didestinati alladeiaffondati lungo la foce del“. A dichiararlo in una nota stampa è il Sindaco Esterino Montino. “Quello delle tante imbarcazioni abbandonate che, purtroppo, deturpano il nostro fiume e costituiscono un problema di sicurezza, è un tema su cui abbiamo molto pressato, un questi anni – prosegue il Sindaco -. In collaborazione con la Capitaneria di porto, ne erano stati rimossi alcuni e proprio qualche settimana fa, insieme al vicesindaco della, Pierluigi Sanna, avevamo fatto un sopralluogo per ...

