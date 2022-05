Fiorentina - Juve | serve la massima concentrazione Salta la conferenza stampa di Italiano

Advertising

CampiMinati : Nel gennaio 2017, Riccardo Orsolini arriva alla Juve per 6 milioni di euro dall'Ascoli. In serie A 29 gol e 19 assi… - gilnar76 : Pupo infiamma Fiorentina Juve: «Se battiamo i Gobbi…» #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead #Seriea -

Così, alla vigilia di- Juventus per evitare distrazioni la società e il tecnico Vincenzo Italioano hanno deciso, di comune accordo, di annullare la tradizionale conferenza stampa pre - ...Sull'interesse die Napoli non lo so, per noi è un giocatore importante". Intanto, alla ... Veniamo da due anni in cui Toro esi sono salvate all'ultima giornata mentre noi siamo sempre ...Era l'idolo della tifoseria della Fiorentina, ma ora è l'attaccante più forte della Juve . Grazie ai suoi gol Dusan Vlahovic è entrato in pochi ...FIRENZE - Come consuetudine, Vincenzo Italiano tecnico della Fiorentina, nel pomeriggio odierno, doveva presentare il match pre-partita in questo caso quello contro la Juventus. La conferenza però, co ...