Fiorentina Juve, Firenze si mobilita: il Franchi può essere garanzia per l'Europa (Di venerdì 20 maggio 2022) Fiorentina Juve, Firenze si mobilità per riempire il Franchi e dare una spinta in più alla squadra di Italiano per l'Europa Fiorentina Juve non è una sfida qualsiasi, ma è la partita più sentita dai Viola. In città la piazza è in fermento e Firenze si sta mobilitando per cercare di riempiere il Franchi. La Fiorentina chiama e il popolo viola risponde con 31 spettatori già sicuri. Il Franchi può essere la spinta in più per provare a coltivare il sogno di ritornare in Europa. Lo scrive il Corriere dello Sport.

