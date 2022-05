Fiorentina, c’è la spinta del Bournemouth su Dragowski (Di venerdì 20 maggio 2022) Tentazione inglese per Dragowski: su di lui c’è il forte interessamento del Bornemouth che potrebbe affondare il colpo nei prossimi giorni Secondo quanto riporta Alfredo Pedullà, il Bornemouth fa sul serio per Dragowski. Il portiere polacco della Fiorentina potrebbe a breve trasferirsi nella Premier League. #Dragowski, scatto @afcBournemouth— Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) May 20, 2022 La Fiorentina sta già lavorando al suo sostituto: nelle ultime settimane è cresciuto l’interesse per Vicario, indicato come perfetto successore del polacco. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 20 maggio 2022) Tentazione inglese per: su di lui c’è il forte interessamento del Bornemouth che potrebbe affondare il colpo nei prossimi giorni Secondo quanto riporta Alfredo Pedullà, il Bornemouth fa sul serio per. Il portiere polacco dellapotrebbe a breve trasferirsi nella Premier League. #, scatto @afc— Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) May 20, 2022 Lasta già lavorando al suo sostituto: nelle ultime settimane è cresciuto l’interesse per Vicario, indicato come perfetto successore del polacco. L'articolo proviene da Calcio News 24.

