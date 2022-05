Fiorentina: battere la Juve. Franchi pieno (sabato, 20,45, Sky e Dazn) per la partita che vale tutto. L’ultima di Chiellini. Formazioni (Di venerdì 20 maggio 2022) In 30mila, al Franchi, sabato sera (20,45, diretta su Sky e Dazn) con due obiettivi: battere la Juve e andare in Europa. Fa finta di avere la testa già in vacanza, la Juve di Allegri. Che arriverà a Firenze solo sabato mattina, con l'aria di quella che viene a sbrigare una pratica burocratica. Solo Giorgio Chiellini è gasato: sarà la sua ultima partita in bianconero L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 20 maggio 2022) In 30mila, alsera (20,45, diretta su Sky e) con due obiettivi:lae andare in Europa. Fa finta di avere la testa già in vacanza, ladi Allegri. Che arriverà a Firenze solomattina, con l'aria di quella che viene a sbrigare una pratica burocratica. Solo Giorgioè gasato: sarà la sua ultimain bianconero L'articolo proviene da Firenze Post.

