Festa della Patria del Friuli nelle scuole di Nimis e Tarcento con DJ Tubet (Di venerdì 20 maggio 2022) Grazie al finanziamento ottenuto dal Comune capofila di Nimis in partenariato con il Comune diTarcento e concesso dall'Agenzia Regionale per la lingua friulana (ARLeF) verrà realizzata una serie di concerti-lezione con Dj Tubet dedicati al pubblico degli istituti scolastici in occasione deifesteggiamenti della "Festa della Patria del Friuli". Il rapper si esibirà nelle scuole primarie di Nimis e Tarcento rispettivamente il 20 e il 30 Maggio presso i cortili dei plessi scolastici in una lezione musicale En plein air . Gli alunni avranno così la possibilità di ascoltare e dialogare cantando all'unisono con il rapper friulano in un concerto che conivolgerà tutte le classi dei due ...

