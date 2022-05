Federico Peluso saluta il Sassuolo, contro il Milan l’ultima partita (Di venerdì 20 maggio 2022) Domenica sarà l’addio di Federico Peluso al Sassuolo dopo 8 anni e il club neroverde è pronto a salutarlo con calore Domenica contro il Milan sarà l’ultima partita di Federico Peluso, dopo otto anni in neroverde. Lo riporta il sito ufficiale della squadra. Di seguito la comunicazione: «Dopo 8 stagioni e 191 presenze con la maglia neroverde, domenica Federico Peluso saluterà il Sassuolo Calcio.In occasione di Sassuolo-Milan, il club neroverde lo premierà a fine riscaldamento con una targa celebrativa, quindi seguirà saluto dal campo ai tifosi presenti.Grazie Federico, sei stato un protagonista fondamentale della ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 20 maggio 2022) Domenica sarà l’addio dialdopo 8 anni e il club neroverde è pronto arlo con calore Domenicailsaràdi, dopo otto anni in neroverde. Lo riporta il sito ufficiale della squadra. Di seguito la comunicazione: «Dopo 8 stagioni e 191 presenze con la maglia neroverde, domenicasaluterà ilCalcio.In occasione di, il club neroverde lo premierà a fine riscaldamento con una targa celebrativa, quindi seguirà saluto dal campo ai tifosi presenti.Grazie, sei stato un protagonista fondamentale della ...

