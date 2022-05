Famiglia italiana di testimoni di Geova rapita in Mali da un commando di terroristi islamici (Di venerdì 20 maggio 2022) Sono stati prelevati da un commando composto da quattro uomini arrivato a bordo di una Toyota nel villaggio di Sicnina, nella regione di Sikasso, tre italiani, marito, moglie e il loro figlio – una Famiglia di testimoni di Geova – rapiti in Mali. Dietro il rapimento potrebbero esserci i terroristi qaedisti del Jnim, acronimo per Gruppo d’appoggio all’Islam e ai musulmani. Lo rivelano all’Adnkronos fonti informate, sottolineando come la zona in cui si trovavano, al confine con il Burkina Faso, è un’area dove è fortissima la presenza di jihadisti. I tre si trovavano a Sincina, nella regione di Sikasso, circa 270 chilometri a sudest di Bamako e durante il blitz non sarebbe stato aperto il fuoco. La Famiglia rapita vivevano in Mali con un ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 20 maggio 2022) Sono stati prelevati da uncomposto da quattro uomini arrivato a bordo di una Toyota nel villaggio di Sicnina, nella regione di Sikasso, tre italiani, marito, moglie e il loro figlio – unadidi– rapiti in. Dietro il rapimento potrebbero esserci iqaedisti del Jnim, acronimo per Gruppo d’appoggio all’Islam e ai musulmani. Lo rivelano all’Adnkronos fonti informate, sottolineando come la zona in cui si trovavano, al confine con il Burkina Faso, è un’area dove è fortissima la presenza di jihadisti. I tre si trovavano a Sincina, nella regione di Sikasso, circa 270 chilometri a sudest di Bamako e durante il blitz non sarebbe stato aperto il fuoco. Lavivevano incon un ...

