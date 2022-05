“Falcone era vivo | ci chiedeva aiuto con lo sguardo” | il racconto del sopravvissuto a Capaci nelle nuove puntate del podcast Mattanza

(Di venerdì 20 maggio 2022) “Dovevamo accompagnare Giovannia Favignana a vedere ladei tonni. Ma l’abbiamo vista in anticipo la. E i tonni eravamo noi”. È questo quello che racconta Angelo Corbo, uno dei poliziotti sopravvissuti a, in un’intervista esclusiva contenutadi, ilsulle stragi del ’92 prodotto dal Fatto Quotidiano. Vengono pubblicati oggi, infatti, altri due episodi, che chiudono il primo blocco della serie, quello che racconta delle vicende relative alla strage alla di: tutte lesono disponibili gratuitamente su ilfattoquotidiano.it, su Spotify, Applee Amazon music. Le...

Advertising

fattoquotidiano : “Falcone era vivo, ci chiedeva aiuto con lo sguardo”: il racconto del sopravvissuto a Capaci nelle nuove puntate de… - Lino05036750 : @GinoSocci0 @mariamarilucen @Agenzia_Ansa Mi ricorda quando Totò Rina e i sui hanno esultato e stappato spumante al… - zazoomblog : Rita Bonnici chi era la prima moglie di Giovanni Falcone? Età alla morte data di nascita figli lavoro biografia FOT… - donatellaluisa : RT @RaiperilSociale: ??'Chiedi chi era Giovanni Falcone' ?#20maggio ?h. 21.20 Su @RaiTre un ritratto inedito e privato di Falcone che prende… - MariaRe94449823 : RT @mariannaaprile: “Hanno ammazzato a Falcone”. Un amico da Palermo cercava papà per dirgli quel che era appena successo. Risposi io. Avev… -

Sette del Corriere della Sera

Angelo Corbo, uno dei poliziotti di scorta, ha impresso nella mente lo sguardo di Giovanniintrappolato nell'auto appena saltata in aria fra un cumulo di macerie: "ancora vivo", sussurra.Chi vincerà il titolo di 'Band dell'Anno' DOCUMENTARIO Su Rai Tre dalle 21.20 Chiedi chiGiovanni. Per il trentesimo anniversario della strage di Capaci, Rai Documentari in coproduzione ... Vi racconto l’eroe Falcone: era un uomo normale che però ha scelto il coraggio Era nata a Palermo il 14 dicembre 1945 ... Come è morta Anche lei, come il marito Giovanni Falcone è morta nella strage di Capaci, il 23 maggio 1992. Stavano tornando da Roma, come tutti i fine ...Rita Bonnici è stata la prima moglie di Giovanni Falcone, il magistrato antimafia che ha dedicato la sua vita alla lotta alla mafia ...