Fabrizio Greco nuovo presidente di Assobiotec-Federchimica

L'Assemblea dei soci di Assobiotec–Federchimica ha eletto Fabrizio Greco, amministratore delegato di AbbVie Italia, nuovo presidente dell'Associazione nazionale per lo sviluppo delle biotecnologie, per il triennio 2022-2025. Greco, che attualmente ricopre anche la carica di chairman dello Iapg, l'Italian American Pharmaceutical Group, in passato ha ricoperto il ruolo di amministratore delegato e general manager pharmaceutical products di Abbott Italia, dopo essere stato Ad di Abbott Vascular Italia. Ha inoltre lavorato in Guidant fino a divenire general manager dell'affiliata portoghese ed ha iniziato la sua carriera in Eli Lilly Italia dopo la laurea in Ingegneria all'Università di Genova e un Master in Business Administration alla Bocconi.

