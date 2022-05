F1 | Spagna; Leclerc | vedremo come vanno gli aggiornamenti

Advertising

In conferenza stampa Charlesha detto di voler mettere alla prova nel GP dile novità preparate dalla Ferrari per rispondere alla Red Bull. Il team austriaco, invece, avrà "...Il GP disarà molto importante in casa Ferrari per continuare il dominio in classifica ... Intervenuto in conferenza stampa, Charlesha spiegato: 'Cosa mi aspetto dagli aggiornamenti Di ...Così il pilota della Ferrari Charles Leclerc nella conferenza stampa piloti in vista del Gp di Spagna a Montmelò. Nei test a fine febbraio sulla pista catalana il monegasco era stato particolarmente ...'Siamo qua con un upgrade, vedremo come andrà' BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) - 'Spero si profili un buon weekend e una lotta con la Red ...