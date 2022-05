F1: Sainz, 'voglio la mia prima vittoria ma anche un podio sarebbe ok' (Di venerdì 20 maggio 2022) Barcellona, 20 mag. (Adnkronos) - "Andare a podio qui sarebbe un bel risultato ma voglio la mia prima vittoria e spero che gli aggiornamenti diano una mano a stare davanti alla Red Bull, siamo pronti". Così il pilota della Ferrari Carlos Sainz nel corso della conferenza stampa in vista del Gp di Spagna. "L'accoglienza è stata fantastica, il circuito sarà tutto esaurito. E' il primo anno che è così pieno e c'è una grande atmosfera in tutta la città. La F1 sta andando alla grande ovunque e anche in Spagna", aggiunge Sainz. Leggi su iltempo (Di venerdì 20 maggio 2022) Barcellona, 20 mag. (Adnkronos) - "Andare aquiun bel risultato mala miae spero che gli aggiornamenti diano una mano a stare davanti alla Red Bull, siamo pronti". Così il pilota della Ferrari Carlosnel corso della conferenza stampa in vista del Gp di Spagna. "L'accoglienza è stata fantastica, il circuito sarà tutto esaurito. E' il primo anno che è così pieno e c'è una grande atmosfera in tutta la città. La F1 sta andando alla grande ovunque ein Spagna", aggiunge

