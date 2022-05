F1, Gp Spagna 2022, Leclerc: “Possiamo migliorare. Analizzeremo i dati raccolti” (Di venerdì 20 maggio 2022) Il pilota monegasco della Ferrari, Charles Leclerc, ha parlato dopo le prove libere del venerdì del Gp di F1 di Spagna 2022. Ecco le sue parole: “I nostri giri in configurazione da qualifica non sono stati male, ma abbiamo ancora parecchio lavoro da fare soprattutto sulla gestione delle gomme e sul passo gara, dove siamo andati meglio con la mescola Soft che con la Medium. Questa sera Analizzeremo tutti i dati raccolti, che sono molto più significativi di quelli che avevamo dai test invernali, così da individuare i margini di miglioramento che esistono per noi su questa pista”. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 20 maggio 2022) Il pilota monegasco della Ferrari, Charles, ha parlato dopo le prove libere del venerdì del Gp di F1 di. Ecco le sue parole: “I nostri giri in configurazione da qualifica non sono stati male, ma abbiamo ancora parecchio lavoro da fare soprattutto sulla gestione delle gomme e sul passo gara, dove siamo anmeglio con la mescola Soft che con la Medium. Questa seratutti i, che sono molto più significativi di quelli che avevamo dai test invernali, così da individuare i margini di miglioramento che esistono per noi su questa pista”. SportFace.

