(Di venerdì 20 maggio 2022) L’batte ilall’86’ con una straordinaria rimonta (3-2) guadagnando la salvezza e nel finale della partita succede di tutto. Dopo il gol di Calvert-Lewin i tifosi hanno invaso il terreno di gioco per andare a festeggiare con i calciatori. Uno di loro hato il tecnico del, Patrick, mostrandogli il terzo dito, come si vede nelche ha fatto velocemente il giro dei social., infuriato, ha reagito sferrandogli un. Ora il francese rischia una squalifica. L'articolo ilNapolista.

Advertising

napolista : Everton-Crystal Palace, un tifoso provoca #Vieira, lui lo stende con un calcio (VIDEO) Il tecnico francese ha reag… - GianniVaretto : RT @ETGazzetta: Premier - L'Everton dall'inferno al Paradiso: la rimontona vale la salvezza. Burnley in bilico - LorenzoMolaioni : RT @calcioinglese: L'EVERTON È SALVO! Sotto 0-2 all'intervallo, i Toffees rimontano e vincono 3-2 contro il Crystal Palace, ottenendo la m… - alessio_morra : Dopo la rimonta dell'#Everton con il #CrystalPalace, e soprattutto dopo l'invasione di campo, Patrick #Vieira ha pr… - CORNERNEWS24 : #Calcio - Calcio:Premier; 1-1 col Leicester, Chelsea chiude al terzo posto Si salva l'Everton dopo 3-2 in rimonta contro il Crystal Palace -

...00 Aston Villa -Palace 1 - 1 15:00 Leeds United - Brighton 1 - 1 15:00 Watford - Leicester 1 - 5 15:00 West Ham - Man. City 2 - 2 15:00 Wolves - Norwich 1 - 1 17:30- Brentford 2 - 3 ......all'di Frank Lampard una soffertissima salvezza, dopo una stagione tribolata e tante difficoltà dentro e fuori dal campo. Per cui, dopo la rimonta mozzafiato di stasera ai danni del...Le aperture inglesi di oggi, venerdì 20 maggio 2022. Mirror "Phew did it" Calvert-Lewin assicura la salvezza all'Everton.Si sono giocati, in Premier League, gli ultimissimi recuperi del campionato 2021-2022, in attesa dell'ultima giornata dove tutte le 20 squadre giocheranno in contemporanea. Nel recupero della 27^ gior ...