Europa League | di Insigne il gol della stagione | lo ricordate?

(Di venerdì 20 maggio 2022) Lorenzolascia il Napoli con un riconoscimento europeo. Il suol gol contro il Legia Varsavia, nel 3 - 0 dei partenopei in, è stato scelto come il migliorenella ...

Lorenzo Insigne lascia il Napoli con un riconoscimento europeo. Il suol gol contro il Legia Varsavia, nel 3 - 0 dei partenopei in, è stato scelto come il migliore della stagione nella competizione da parte degli osservatori tecnici della Uefa. Era la terza giornata di, il 21 ottobre 2021, e Insigne ...... inoltre gioca in Premier, che sicuramente è un campionato più importante di quello italiano. Senza dimenticare che è anche campione d'e l'anno prima ha vinto la Champions. La Juventus ... Corsa all'Europa League, la Roma contro il Torino è la gara chiave TOTTI DYBALA ROMA - L'ex Capitano della Roma Francesco Totti è stato intervistato da Sky Sport. Il "Pupone" ha parlato dei giallorossi di Mourinho, attesi ...Contro il Legia Varsavia, al volo, sbloccò il risultato nel 3-0 del Napoli. E' stato riconosciuto come il più bello dagli osservatori tecnici della Uefa ...