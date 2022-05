Estorsioni e raggiri | così hanno incastrato la banda internazionale che truffava gli anziani

Leggi su iltempo

(Di venerdì 20 maggio 2022) Nessuna remora. Nessuna legge morale. Un unico obiettivo: guadagnare una montagna di soldi. Ad ogni costo. È stata sgominata dai carabinieri del reparto operativo del comando provinciale di Reggio Calabria e dall'Europol un'associazione accusata di gravi crimini, come circonvenzione di incapaci, estorsione, ricettazione e riciclaggio dei proventi illeciti. Gli uomini in divisa, alle prime ore dell'alba,eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di sedici persone. Per dieci di loro è stato disposto il carcere e per sei i domiciliari. Un blitz scattato contemporaneamente in Italia, Romania, Olanda e Germania. Il vertice dell'organizzazione era a Bucarest, ma l'organizzazione aveva ramificazioni anche in Calabria, nei territori di Reggio e dei comuni di Bianco, Melito di Porto Salvo, Siderno, Rosarno, Bovalino e un'articolazione in Sicilia, a Milazzo. ...