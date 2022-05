Esterno notte, recensione: Bellocchio torna a raccontare Aldo Moro nella sua prima sontuosa serie (Di venerdì 20 maggio 2022) La nostra recensione di Esterno notte, opera maestosa di Marco Bellocchio che nella sua prima serie tv torna a raccontare Aldo Moro, interpretato da Fabrizio Gifuni, e realizza uno sontuoso mosaico di un’Italia al tramonto Su un letto di ospedale giace il corpo emaciato e prostrato di un uomo disilluso. Aldo Moro è vivo; è stato rilasciato dai brigatisti. Mentre amareggiato punta lo sguardo verso Andreotti, Cossiga e Zuccagni, i compagni di partito, una lacrima gli riga il volto. “Mi dimetto dalla DC” sentenzia Moro. Un’ouverture fulminea e destabilizzante; un ucronia dolceamara che imposta il tono di un’opera monumentale. A quasi vent’anni di distanza ... Leggi su spettacolo.eu (Di venerdì 20 maggio 2022) La nostradi, opera maestosa di Marcochesuatv, interpretato da Fabrizio Gifuni, e realizza uno sontuoso mosaico di un’Italia al tramonto Su un letto di ospedale giace il corpo emaciato e prostrato di un uomo disilluso.è vivo; è stato rilasciato dai brigatisti. Mentre amareggiato punta lo sguardo verso Andreotti, Cossiga e Zuccagni, i compagni di partito, una lacrima gli riga il volto. “Mi dimetto dalla DC” sentenzia. Un’ouverture fulminea e destabilizzante; un ucronia dolceamara che imposta il tono di un’opera monumentale. A quasi vent’anni di distanza ...

Advertising

Festival_Cannes : ?? 1 film, 1 #Photocall : ESTERNO NOTTE by Marco BELLOCCHIO #Cannes2022 #CannesPemiere - AndreaChimy : Festival di Cannes: Bellocchio strepitoso con un «Esterno notte» applauditissimo @sole24ore - luckyredfilm : 'Il sequestro Moro come più grande seduta psicanalitica collettiva di questo Paese' - @RollingStoneita… - badtasteit : #Incassi Italia: Doctor Strange 2 in testa giovedì, Esterno notte secondo - ClaudiaBen69 : RT @DelpapaMax: Ma Esterno Notte di Marco Bellocchio non sarà una Grande Bellezza in salsa eversiva? ... -