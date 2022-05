‘Esterno Notte’ è una grande sperimentazione cinematografica. Buy da Palma d’Oro (Di venerdì 20 maggio 2022) Nel 2006 Clint Eastwood firmava due film che raccontavano la stessa storica battaglia in una piccola isola giapponese durante la Seconda Guerra Mondiale. Flags of our Fathers mostrava il punto di vista degli americani. Lettere da Iwo Jima capovolgeva la prospettiva dalla parte dei giapponesi. Nel 2003 Marco Bellocchio restava immeritatamente a bocca asciutta al Festival di Cannes con il suo Buongiorno, notte. Roberto Herlitzka interpretava Aldo Moro nei drammatici 55 giorni del suo sequestro. Intorno a lui si sviluppava un film intimista che puntava tutto sul rapporto tra prigioniero e carcerieri. 2022. Esterno Notte in Selezione Ufficiale a Cannes 75 capovolge, anzi rivoluziona tanto i punti di vista narrativi quanto la forma con la quale si presenta. Ben 5 ore e mezza di durata, suddivise in 6 episodi. I primi 3 costituiscono la prima parte al cinema dal 18 maggio, stesso giorno ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 20 maggio 2022) Nel 2006 Clint Eastwood firmava due film che raccontavano la stessa storica battaglia in una piccola isola giapponese durante la Seconda Guerra Mondiale. Flags of our Fathers mostrava il punto di vista degli americani. Lettere da Iwo Jima capovolgeva la prospettiva dalla parte dei giapponesi. Nel 2003 Marco Bellocchio restava immeritatamente a bocca asciutta al Festival di Cannes con il suo Buongiorno, notte. Roberto Herlitzka interpretava Aldo Moro nei drammatici 55 giorni del suo sequestro. Intorno a lui si sviluppava un film intimista che puntava tutto sul rapporto tra prigioniero e carcerieri. 2022. Esterno Notte in Selezione Ufficiale a Cannes 75 capovolge, anzi rivoluziona tanto i punti di vista narrativi quanto la forma con la quale si presenta. Ben 5 ore e mezza di durata, suddivise in 6 episodi. I primi 3 costituiscono la prima parte al cinema dal 18 maggio, stesso giorno ...

