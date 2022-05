Enea Bastianini alza l’asticella? L’agente | “Merita una Ducati ufficiale”

Advertising

gponedotcom : A Le Mans il primo faccia a faccia tra Pecco ed Enea, che il prossimo anno potrebbero essere nello stesso team. L'i… - sportal_it : Carlo Pernat senza freni su Marc Marquez ed Enea Bastianini - infoitsport : Manetta, testa sgombra e lingua lunga: Enea Bastianini come (i migliori) Rossi e Marquez - infoitsport : MotoGP: che esordio ai box per il babbo di Enea Bastianini! - corsedimoto : BASTIANINI SENIOR va a vedere la prima gara dell'anno e si gusta dal box il tris di Enea. 'Siamo molto sereni, vivi… -

La gara di Le Mans ha regalato alla Ducati tanti motivi per cui sorridere, ma anche qualche grattacapo.ha conquistato il terzo successo in sette gare stagionali, riuscendoci da pilota satellite in sella ad una Desmosedici non ufficiale, in versione 2021. Il riminese è in questo momento ...ha ribaltato il tavolo vincendone addirittura tre con una Ducati in versione 2022 già matura, mentre tutti e quattro i piloti dotati della Ducati Desmosedici GP23 hanno faticato a ...“Dopo l’esperienza con Alzamora, a Enea stava quasi passando la voglia, così gli feci fare ancora un anno in Moto3 con la Leopard – racconta l’ex d.s. dell’Aprilia ai microfoni de La Gazzetta dello Sp ...Secondo Enea Bastianini, Bagnaia preferirebbe avere al suo fianco Jack Miller anche per la prossima stagione in Ducati.