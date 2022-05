Empoli, Vicario: “Stagione emozionante, il calore del pubblico lo abbiamo percepito e vogliamo ringraziarli” (Di venerdì 20 maggio 2022) Empoli Vicario – Guglielmo Vicario, portiere dell’Empoli, vincitore del Premio Del Rosso, ha rilasciato alcune dichiarazioni, ai microfoni di Tuttomercatoweb, parlando della Stagione attuale. “Questa Stagione è stata emozionante, il pubblico non ci è mai mancato durante la gara. Ci sono rimasti impressi e ci sono molto momenti da ricordare. Anche in trasferta sono stati molto presenti come a La Spezia, a Torino o a Napoli. Il calore lo abbiamo percepito e vogliamo ringraziarli. Il gesto di portare il ragazzo in Italia dall’Ucraina lo voglio condividere con i miei genitori, sono felice di averlo portato poi al Castellani e voglio rendere il nostro rapporto ancora più ... Leggi su seriea24 (Di venerdì 20 maggio 2022)– Guglielmo, portiere dell’, vincitore del Premio Del Rosso, ha rilasciato alcune dichiarazioni, ai microfoni di Tuttomercatoweb, parlando dellaattuale. “Questaè stata, ilnon ci è mai mancato durante la gara. Ci sono rimasti impressi e ci sono molto momenti da ricordare. Anche in trasferta sono stati molto presenti come a La Spezia, a Torino o a Napoli. Illo. Il gesto di portare il ragazzo in Italia dall’Ucraina lo voglio condividere con i miei genitori, sono felice di averlo portato poi al Castellani e voglio rendere il nostro rapporto ancora più ...

