Emanuele Grimaldi, dal 22 giugno presidente di Ics, alla tv di Alis: Energia, ecco le sfide del futuro (Di venerdì 20 maggio 2022) “Per la prossima presidenza dell’Ics a preoccuparmi non è tanto la pandemia o la guerra, piuttosto il cambiamento in atto. Noi siamo di fronte ad una vera e propria rivoluzione”. L’amministratore delegato del Gruppo Grimaldi, Emanuele Grimaldi, ha aperto l’intervista condotta dal direttore dei servizi giornAlistici di Alis Channel, Roberto D’Antonio, commentando l’imminente investitura alla guida dell’associazione mondiale degli armatori prevista per il prossimo 22 giugno a Londra.Tra i molti temi trattati in questo “A tu per tu” registrato negli studi romani di Alis Channel, c’è innanzitutto l’evoluzione della ricerca sulle fonti energetiche alternative. “Dobbiamo puntare – ha detto Grimaldi – a diversificare le soluzioni a seconda ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 20 maggio 2022) “Per la prossima presidenza dell’Ics a preoccuparmi non è tanto la pandemia o la guerra, piuttosto il cambiamento in atto. Noi siamo di fronte ad una vera e propria rivoluzione”. L’amministratore delegato del Gruppo, ha aperto l’intervista condotta dal direttore dei servizi giorntici diChannel, Roberto D’Antonio, commentando l’imminente investituraguida dell’associazione mondiale degli armatori prevista per il prossimo 22a Londra.Tra i molti temi trattati in questo “A tu per tu” registrato negli studi romani diChannel, c’è innanzitutto l’evoluzione della ricerca sulle fonti energetiche alternative. “Dobbiamo puntare – ha detto– a diversificare le soluzioni a seconda ...

