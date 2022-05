Elton John | su Disney+ il documentario Goodbye Yellow Brick Road

(Di venerdì 20 maggio 2022) Suildedicato acon filmati inediti dei concerti di una carriera lunga 50 anni e molto altro Disney Original Documentary ehanno annunciato il: The FinalPerformances and The Years That Made His Legend. Ilufficiale suverrà realizzato dal candidato all’Oscar R.J. Cutler e dal regista David Furnish, comprenderà filmati inediti dei concerti degli ultimi 50 anni, filmati attuali di lui e della sua famiglia e presenterà per la prima ...

Disney Original Documentary e Disney+ hanno annunciato la produzione di Goodbye Yellow Brick Road: The FinalPerformances and The Years That Made His Legend . Un titolo lunghissimo che avrà sicuramente attirato le attenzione degli amanti del celebre artista, si tratta infatti del documentario ...Disney Original Documentary porterà prossimamente su Disney+ un documentario interamente dedicato al celebre cantante. Il titolo del documentario sarà Goodbye Yellow Brick Road: The FinalPerformances and The Years That Made His Legend , mentre la regia è stata affidata al duo formato dal candidato all'Oscar R.J. Cutler e dal regista David Furnish. Prossimamente arriverà un documentario incentrato sulla tournée d'addio di Elton John, il "Farewell Yellow Brick Road - The Final Tour ", che il prossimo 4 giugno farà tappa anche in Italia.