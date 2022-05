“Elon Musk mi ha offerto un cavallo in cambio di un massaggio erotico”: l’accusa di un’ex dipendente di SpaceX. La replica: “Interessi politici” (Di venerdì 20 maggio 2022) Accuse di molestie per Elon Musk. Una ex assistente di volo che lavorava per la flotta di aerei privati di SpaceX ha accusato Musk di averle mostrato il suo pene, di averla toccata senza consenso e di averle offerto in regalo un cavallo in cambio di un massaggio erotico. A rivelarlo è uno scoop di Business Insider che cita una dichiarazione firmata da un’amica della donna, oltre che altri documenti tra cui le email che le due si sono scambiate e altre “prove” condivise dall’amica in questione con il quotidiano americano, secondo cui SpaceX avrebbe poi patteggiato con l’assistente di volo nel 2018 il pagamento di 250mila dollari per il suo silenzio. Il quotidiano ha sottolineato di voler garantire l’anonimato sia della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 20 maggio 2022) Accuse di molestie per. Una ex assistente di volo che lavorava per la flotta di aerei privati diha accusatodi averle mostrato il suo pene, di averla toccata senza consenso e di averlein regalo unindi un. A rivelarlo è uno scoop di Business Insider che cita una dichiarazione firmata da un’amica della donna, oltre che altri documenti tra cui le email che le due si sono scambiate e altre “prove” condivise dall’amica in questione con il quotidiano americano, secondo cuiavrebbe poi patteggiato con l’assistente di volo nel 2018 il pagamento di 250mila dollari per il suo silenzio. Il quotidiano ha sottolineato di voler garantire l’anonimato sia della ...

