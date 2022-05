Elezioni Ladispoli 2022 | chi sono i candidati a Sindaco | le liste dei consiglieri e quando si vota per le amministrative

(Di venerdì 20 maggio 2022). Ci siamo quasi, il countdown continua a scorrere inesorabile, lepronte e ipure: leche dovranno decidere il futuro politico della città per i prossimi cinque annialle porte. Manca, ormai, meno di un mese, e i cittadini saranno convocati alle urne per decretare chi prenderà il posto dell’attualeAlessandro Grando.siper le? Lein programma aper domenica 12 giugno. Se ci dovesse essere, poi, un turno di ballottaggio, questo sarà ...

Advertising

CorriereCitta : Elezioni Ladispoli 2022: chi sono i candidati a Sindaco, le liste dei consiglieri e quando si vota per le amministr… - Terzobinarioit : Elezioni Ladispoli, la Buona Destra con Pascucci - Terzobinarioit : Elezioni Ladispoli e Cerveteri, gli appuntamenti di Pascucci - Terzobinarioit : Elezioni a Ladispoli, Cerveteri e Allumiere: 'I candidati sposino la trasparenza' - MraCnz : @Silviiix Noi del @Mov5Stelle abbiamo scelto lei come sindaco di Ladispoli,fatti onore L'attuale sindaco prima di… -

TerzoBinario.it

Contro di lui la progressista Silvia Marongiu che ha promesso a, appoggiata da Pd, M5s, ... A Grottaferrata il già sindaco Luciano Andreotti continua la sua corsa allesostenuto da Ev ...'Buona Destra, il partito guidato da Filippo Rossi ha deciso di sostenere la candidatura di Alessio Pascucci. Alessio asi colloca in una area politica moderata che è la nostra, alternativa alla destra populista ed arruffona che ha dato pessima prova di se nei 5 anni alla guida della città ed alternativa alla ... Elezioni Ladispoli, le liste dei candidati “Buona Destra, il partito guidato da Filippo Rossi ha deciso di sostenere la candidatura di Alessio Pascucci. Alessio a Ladispoli si colloca in una area politica moderata che è la nostra, alternativa ...“Domenica 22 maggio, saremo in piazza Roberto Rossellini dalle ore 16:30. Alle ore 18 presenterò il Programma della nostra coalizione (e racconteremo anche qualche retroscena interessante). Sarà di ce ...