Elezioni 2022 | domani si inaugura il comitato del gruppo ‘A Limatola per Limatola’

(Di venerdì 20 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti(Bn) – L’attesa sale, la tensione, positiva ovviamente, è alle stelle per la presentazione ufficiale della lista numero 1 ‘Aper’, ilnato per supportare Massimiliano Marotta nella sua rincorsa alla carica di primo cittadino. Un cammino iniziato un bel po’ di tempo fa con l’idea di poter fare sempre di più per il suo centro. Un percorso che ha convinto Marotta a fare il passo decisivo per rappresentare l’alternativa a Parisi.si fa il passo ufficiale con l’zione delelettorale, a partire dalle 20.30, in via San Biagio. Il luogo di ritrovo e di incontro “per una politica che ascolta”, come recita lo slogan sulla locandina. E sarà anche l’occasione per guardare negli occhi coloro i quali ...