Elena Sofia Ricci | l’eterna ragazza del cinema italiano

Leggi su dilei

(Di venerdì 20 maggio 2022) La televisione, così come il, ci permettono di entrare in contatto con divi, celebrities, attori e cantanti. Con tutti quei personaggi pubblici che, por un motivo o nell’altro, ci conquistano e ci entrano nel cuore. Ed è chiaro che scegliere chi seguire, ammirare e apprezzare è qualcosa di soggettivo, eppure succede che determinate persone, piuttosto che altre, sembrano avere un potere magico, quello di suggestionare e affascinare. Di piacere proprio a tutti. E questo è sicuramente il caso di una nostra stella, di un attrice pluripremiata, di una donna autentica, genuina e spontanea che non ha paura di mostrarsi sul set e sulla vita reale per quello che è. Stiamo parlando diBarucchieri, in arte...